Sanción a Manini Ríos

El peso de la Constitución



El Comandante en Jefe del Ejército fue sancionado por hacer manifestaciones políticas.



El Comandante no hizo más que cumplir con su deber, defender los derechos de la Institución y de sus subordinados, siguiendo con los pensamientos de nuestro prócer el General José Gervasio Artigas, para muchos hoy desconocido o desacreditado por la tergiversación de los hechos históricos, a tal punto hemos llegado que los tupamaros han pasado a ser reconocidos como héroes y el Presidente del Codicen se ha convertido en José Pedro Varela.



El General Artigas en tal situación hubiera hecho lo mismo, quien con su visión revolucionaria e igualitaria decía “los más infelices serán los más privilegiados” y el Comandante fiel reflejo del Padre de la Patria, no hizo más que defender a sus subordinados y en este caso en particular a los más desprotegidos. Simplemente manifestó sus discrepancias con los dichos del Ministro, basado en fundamentos verídicos y no en estratagemas que intentan influenciar en la opinión pública, la necesidad imperiosa de votar esta reforma.



Mis estimados lectores, “La verdad es útil a quien la escucha, pero desventajosa a quien la dice, porque lo hace odioso” (Blaise Pascal). “La mentira gana bazas, pero la verdad gana el juego”. (Sócrates). Y de esta manera están planteadas las cosas, un Comandante que no hace más que demostrar que los salarios más bajos de su personal son los que se van a ver perjudicados, fue sancionado por decir la verdad.



Desde que asumió este gobierno frenteamplista sólo se ha dedicado a arremeter contra el Ejército, la Institución que nació con la Patria misma. Le pregunto a los señores gobernantes, a quién acuden cuando hay inundaciones, catástrofes, cuando hay que pintar escuelas, arreglar caminos, ser representados con orgullo en el exterior en las Misiones de Paz, para controlar las fronteras, limpiar la basura de las calles por el paro que realizan los gremios (el “Cuarto Poder” dentro de los Poderes del Estado, al cual le han abierto las puertas para gobernar).



Y el pueblo a quien está llamando para que solucione hoy los problemas graves de inseguridad que vivimos o los ataques permanentes de bandas de narcotraficantes y del crimen organizado, voladuras de cajeros automáticos, copamientos, muerte de ciudadanos inocentes, asalto a remesas, robo a mano armada de bicicletas, motos, autos y transeúntes.

La solución no está en callar a los que dicen la verdad aplicándole un artículo de la Constitución, a su entender e interpretación, la solución está en cambiar la visión de que el Ejército es una Institución al servicio de la Patria, la solución está en dialogar y escuchar a los que saben, la solución está en poner a los mejores y más eficientes para administrar los cargos públicos, evitando el despilfarro de los dineros públicos, las desinteligencias, los proyectos que no llegan a buen puerto, la solución está en educar en valores, para construir ciudadanos con futuro competitivo con el resto del mundo.



Las políticas obtusas han quedado desacreditadas, por eso “así nos va”.