El San Rafael y la amenaza velada

@|El grupo Cipriani quiere hacer el edificio más alto de Sudamérica en Punta del Este donde está el emblemático hotel San Rafael; 300 metros de altura en un barrio residencial.



Resulta obvio que el proyecto sólo se justifica por la parte económica, ninguno de los demás aspectos del proyecto es bien visto por la cátedra, los vecinos y los uruguayos en general. Ante las críticas, el arquitecto responsable de ese engendro, dijo que pensaba en Punta del Este como la Cannes de Sudamérica.



No estuve en Cannes, pero por las fotos no pude apreciar las edificaciones en altura como la que propone. Parece que el arquitecto siguiera un patrón de romper los moldes, pero sobre todo los ecológicos, como ya lo hizo con el puente de laguna Garzón.



Los inversores ya amenazaron de que si se rechaza este proyecto, demolerán el hotel y harán algo parecido al Parque Posadas ó el Euskal Erría, en ese predio.



Demás está decirle a los del grupo Cipriani que a los uruguayos no nos llevan a los ponchazos, que ese tipo de amenazas veladas no nos gustan nada. También se les podría informar que los trámites necesarios para la obra podrán ser demorados indefinidamente por tecnicismos, que las inspecciones serán diarias, y no se escatimarán esfuerzos en arruinarles el proyecto así como los accesos y demás intervenciones que pueda hacer el Estado y la Intendencia.



Espero que el Sr. Intendente Antía esté a la altura de los acontecimientos y que como buen blanco que es, no se deje atropellar por un grupo económico que solo quiere hacer su zafra en Punta del Este y después se irán, pero el Intendente y nosotros nos quedaremos con ese regalito de Cipriani.