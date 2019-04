Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Nada molesta más que leer comentarios tan personales que lo hacen pensar a uno si es tan imbécil de verdad, como lo piensan personajes que se hacen eco de cualquier tontería y que salen a luz por necesidad de prenderse a cualquier cosa.



Como tengo edad no olvido que cuando se hizo el Hotel Casino San Rafael, por el señor Barbieri, las denuncias fueron mucho más habladas y criticadas que las de ahora, pero igualmente se construyó a pesar de los contras (como ahora tienen).



Ahora pregunto: ¿el San Rafael fue construido por los charrúas? O a lo mejor por Solís, cuando descubrió el Río de la Plata, o los españoles.

No, fue construido por Barbieri, como negocio y trajo un aumento muy grande del turismo para bien de Punta del Este.



¿Dar trabajo a mucha gente “es pecado”? Por lo que puedo leer, es necesario, para que no seamos un país “en fuga”. ¡O díganme si no tenemos todos familiares que se han ido buscando nuevos horizontes! ¡Dar trabajo es hacer patria!



Punta del Este no debe ser para los poseedores de casas que quieren “soledad y tranquilidad”.



Yo y la mayoría queremos un país pujante, con turismo grande. ¿Por qué no aprendemos de países como España y Portugal, que hoy en día florecen al compás del turismo universal? Nosotros podremos ser también conocidos mundialmente porque tenemos todo para serlo y Punta del Este es la mayor perla.