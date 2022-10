Salud Pública en Solís de Mataojo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Solís de Mataojo es una localidad del departamento de Lavalleja, con casi 4000 habitantes.



En el área de salud los vecinos tenemos el servicio de la Policlínica de Salud Pública. Edificación de más de media manzana con todas sus instalaciones en perfectas condiciones. También tenemos el servicio privado de CAMDEL; por convenio firmado por el Dr. Ferreira, Director en su momento de dicha institución.



La Policlínica no atiende las 24 horas. No atiende sábados ni domingos. Cualquier urgencia es atendida por CAMDEL, servicio privado.



Esto trae como consecuencia el no recibir la atención necesaria en tiempo y forma.



Hubo muchos casos que por no recibir la asistencia en el momento, los resultados fueron nefastos.



Por ejemplo, el caso de pacientes terminales que desde su casa siguen el tratamiento. Se descompensa el paciente y no se cumplen en tiempo y forma los servicios que por derecho se deben tener. Cuando ocurren accidentes dentro del domicilio se debe pedir ambulancia y tener la aprobación del traslado, etc.



Por todo esto, se solicita a las autoridades competentes que atienden el área de Salud en Solís de Mataojo, que den un uso útil a las instalaciones ya existentes en el lugar; independientemente del servicio privado de salud.



Deben trabajar de manera independiente. Queremos contar con médicos, especialistas, medicación, ambulancia en condiciones para la Policlínica de Solís de Mataojo. ¡Pedimos atención las 24 horas y tener en pleno funcionamiento este lugar edilicio con que cuenta Solís de Mataojo! Es un derecho no ejercido.