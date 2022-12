La salud mental de los uruguayos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Estado uruguayo, así como la Intendencia de Montevideo, no velan por la salud de los uruguayos.



Los recientes avances informáticos han sido muy prácticos en muchos sentidos, pero también han generado mucha ansiedad.



¿Qué posibilidades había en la era de lo no digital de que un hacker le estafara miles de pesos y/o dólares a los bien intencionados usuarios de eBrou? Usuarios que, además, son los menos capacitados en tecnología, porque por lo general se trata de personas mayores. Pregúntenle a la gente que fue estafada si no siente ansiedad, angustia, insomnio. ¿Pueden ir a retirar dinero al Brou? No, porque en Montevideo, al menos, no quedan cajas que den dinero. ¿Pueden ir al mostrador que le hagan transferencias? Creo que tampoco.



Para justificar el no voto en las elecciones nacionales o departamentales precisas disponer de una PC, saber manejarla, saber escanear o sacar fotos enfocadas (tarea que mi madre de 67 años nunca supo hacer ni con las cámaras manuales ni con el celular). Tener que pedirle a un familiar o vecino para que te ayude, ¿no les genera un malestar? Claro, ¿a quién le gusta molestar amigos si eso antes lo podía hacer uno mismo de manera presencial?



¿Sos profesional? Bueno, entérate que ahora la Intendencia te está pidiendo la firma digital avanzada para firmar planos y formularios. Hace unos meses que se instaló, pero yo recién me entero… Llámalo al marido de tu amiga o a tu compañero de liceo para que te ayuden. Hoy no tiene tiempo. “Después te ayudo”. ¡Y eso que ofreces pagarles por la ayuda! ¡Pensar que antes eso lo llevabas en papel firmado a la Intendencia y quedaba solucionado!



En 7 años de ejercicio de la profesión, la Intendencia ha cambiado la manera de presentar las cosas a ritmo de una o dos veces por año. Siento más ansiedad, más angustia, más insomnio desde que se me negó la posibilidad desde el Estado y la Intendencia de hacer los trámites presenciales.