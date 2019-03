Salud y alimentación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Un nuevo estudio tiene en el podio del ranking de país con mejor salud del planeta a España.



Dicen que según estudios, sería efecto de su dieta mediterránea, entre otros factores.



A España le siguen otros países de Europa como lo son Islandia, Japón, Suiza, Suecia, Australia, Singapur, Noruega, etc.



Nosotros, el autodenominado “Uruguay Natural”, estamos por el lugar 47 y en bajada, según datos de estudios anteriores.



Yo me pregunto: ¿no escucharon nunca las autoridades del MSP y nuestro presidente (médico) el dicho popular “prevenir es mejor que curar”? Los alimentos saludables son impagables, desde la fruta y verdura, hasta los aceites de oliva y los frutos secos. Tenemos todo para poder llevar alimentos sanos a la mesa del pueblo uruguayo, es sólo cuestión de voluntad de quienes nos gobiernan.



Existen avivadas que el gobierno permite, ya sea con los abusivos precios de los intermediarios, de las grandes superficies, como los altos impuestos a ciertas importaciones o a productores. Parece que no supieran los altos costos que debe soportar el país teniendo una población enferma, sobre todo la de tercera edad.



Así está nuestro país, con gastos monstruosos del Estado, con hospitales públicos destrozados, sin presupuestos, etc.



Se preocuparon en brindarnos porritos en la farmacia de la esquina, pero que la gente siga comiendo pan, fideos, harina, comida chatarra, etc.



Todo va de la mano; si el gobierno no da las herramientas para que la población viva bien, a la larga aumenta su propio presupuesto, y el nuestro.



Es interminable, así no tendremos nunca arreglo, así nunca darán los números.



La alimentación y la educación son dos pilares que todo país de primera no deja de lado, claro, países de primera, como los antes nombrados...