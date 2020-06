Sobre salubridad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Las evidencias rompen los ojos.



Es mi deseo enfatizar sobre un tema que se ha hecho novedad a raíz de la presencia de este virus misterioso y sin otro tratamiento que la higiene, personal y grupal, es decir, control sanitario.



Se mantiene vigente el distanciamiento humano, el uso de tapabocas y el aseo. Todos, fundamentales ante el invisible que ataca.



Todo converge en un hecho relevante, la omisión en las precauciones, resumido al aspecto sanitario. Un cometido no muy presente y cada vez más ladeado: el control de la higiene. Pero hoy, primordial.



Si revemos lo transitado, comprenderemos que esta vía es de importancia a la luz de lo que ya depara esta experiencia. No es sólo el virus, sino que se están evitando otras afecciones devenidas de la falta de higiene, esto es prevenir. Lo que es de esperar se verá confirmado en corto tiempo en los informes estadísticos, no hay duda.



Todo comienza en casa, tener presente el lavado de manos y correcto secado.



Quiere decir que la higiene corporal debe cuidarse y no ser sólo para este momento. No es un antojo, es una realidad, que influye en el contacto interpersonal, actividades diarias en la cocina, baño, etc. Es decir, debemos esmerarnos para evitar enfermedades.



También repensar en nuestras conductas fuera de casa, respetar normas de salubridad general; depositar los desperdicios en los lugares adecuados, en lugar de tirarlos al descuido.



La higiene en las calles, reductos de recreo, son espacios que muchas veces se descuida. Una demostración de falta de respeto por los demás y de normas generales sanitarias y de orden, que, con el tiempo, han pasado al olvido.



Lamentablemente no se ha llegado a la clasificación de los residuos. Lo que no ocurre por desidia, ni más ni menos que por una falta a las reglas y deseos de vivir mejor.



Es de pensar que si hubiese menos suciedad en las calles habría menos posibilidad de alimañas y demás, por ende, disminuye el riesgo de focos de enfermedad. Además, cuanto menos contaminemos, menor será el peligro y así mismo los costos de mantenimiento que los pagamos todos.



¿No nos hace sentir bien las imágenes de países que se caracterizan por su urbanismo cuidado y con pulcritud, sus áreas de esparcimiento y sus calles? ¿No gustaría que fuese aquí similar? ¿Por qué tirar los desperdicios en cualquier lugar? ¿Por qué vandalizar parques, señales y todo lo que les aparece delante?



Es sólo una demostración de la pobreza mental que no tiene en cuenta que cada uno paga por esos lugares, hasta quienes cometen el daño.



Por lo tanto, miremos con buenos ojos los hábitos y mantengamos la salubridad en casa y fuera de ella, si queremos convivir mejor.



Recapacitar que esta desgracia aumenta cuanto más grande es la ciudad.

Ello no ocurre en el interior, aumentado cuando crece el hábitat.



Es una clara advertencia al pueblo para luchar y evitar esta patología que expone a todos. Su base de lucha es la enseñanza y corregir a los que no cumplen es para el bien de todos, hoy, y para el futuro.