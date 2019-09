Saltó la térmica en el FA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| Quienes seguimos de cerca los acontecimientos políticos tenemos claro que gracias a que primero Asamblea Uruguay y luego el Frente Líber Seregni que fueron la llave térmica dentro del enredado cableado que representa el Frente Amplio, evitaron que en estos quince años el gobierno se radicalizara como muchos de sus integrantes pretendían. Es evidente que estos zurdos resentidos son tan persistentes como una carie en una muela y en los últimos tiempos están logrando su objetivo: darle un golpe de gracia a este grupo que es un freno en sus pretensiones. Cuando el Frente planificó su campaña electoral en el 2004, tenía claro que debía dar tanto internamente como hacia el mundo una visión de partido de centro y no radical, teniendo en cuenta que estaba integrado por grupos que eran partidarios de giros duros hacia la izquierda como lo son el MPP, el Partido Comunista, el PVP y Casa Grande. Para reafirmar esa imagen Tabaré Vázquez, candidato a presidente, hizo un viaje a Washington y presentó allí a Danilo Astori como su futuro Ministro de Economía. Esto daba tranquilidad a los mercados y trataba de captar votos del centro del electorado uruguayo. El primer cortocircuito se produjo cuando se trató el presupuesto del 2005 y en el cual el director de la OPP Carlos Viera había proyectado un presupuesto del 4,5% para la educación que Vázquez aprobaba. Esto causó la reacción del Ministro Astori que llegó a anunciarle al presidente que renunciaría si eso se mantenía y ocuparía su banca en el Senado. Esta situación puso muy nerviosos a altos funcionarios del FMI y del BID pues sabían cuales serían las consecuencias en el mercado financiero. Al final Mujica que en ese entonces era Ministro de Ganadería, convenció a Vázquez para que cambiara su postura. En agosto de 2009 Astori al frente de Asamblea Uruguay, Nin Nova con Alianza Progresista y Michelini con el Nuevo Espacio formaron el Frente Liber Seregni.



El otro cortocircuito se produjo en el 2017 cuando Astori se opuso al proyecto que el Poder Ejecutivo pretendía enviar al Parlamento sobre los cincuentones. El equipo económico no estaba de acuerdo con el mismo pues eso generaría consecuencias graves en la economía, incluso la posible pérdida del grado inversor. Después de muchas discusiones éste se modificó y volvió la calma dentro de la cámara séptica.



Este peso de los sectores radicales ya se viene dando desde hace tiempo y los números lo demuestran. En las internas del 2014 el Frente Liber Seregni sacó el 18% de los votos y salió segundo detrás del MPP. En las del 2019 sacó el 15%, Asamblea Uruguay quedó posicionada en el cuarto lugar mientras que Alianza Progresista y Nuevo Espacio quedaron debajo. El último sacudón se produjo cuando Astori pretendió presentarse como candidato en 2019 y los radicales le cerraron la puerta. Esto demuestra claramente que la izquierda prepotente viene tomando fuerza dentro del partido de gobierno con el apoyo de los sindicatos que tienen el respaldo de sus afiliados que como ovejas votan a quién le indica su referente dentro del gremio. Ni siquiera el candidato oficialista puede demostrar lo contrario a tal punto que cuando criticó las atrocidades que cometió la ex Unión Soviética y calificó a Maduro de dictador, tuvo que retractarse pues la izquierda dentro de su partido se lo impuso. En su gestión en la IMM se vio que ADEOM era quién dictaminaba qué se hacía, llegando incluso a ocuparle su despacho personal en reiteradas oportunidades. Es por eso muy importante que no vuelva a tropezar por cuarta vez con la misma piedra, votando al Frente Amplio. No piense en las ventajas que puede sacar en forma personal votando al oficialismo, lo importante es mejorar la situación del país en seguridad, trabajo, educación. Si no cambiamos, todos vamos a sufrir mucho más pues la izquierda dominará al Frente. A llorar al cuartito.