Salinidad alimenticia vs salinidad cerebral

@|Hace más de 20 años que sé que el NaCl (sal de mesa) es veneno. No sólo no lo usamos en casa, sino que me he dedicado a educar y promover su no uso. También instruyo sobre las diferencias entre el consumo de sal común de mesa y la sal marina (si es de verdad), cosa que cualquier Licenciado en Nutrición o ciencia de la Salud, debería saber y hacer.



También sabemos que la ingesta promedio per cápita de sal de la población es de unos 6 g por día. De ellos, sólo 1 g corresponde a la sal agregada del salero de la mesa, los 5 restantes corresponden a la ingesta de alimentos procesados que contienen alto contenido de sal, lo que cuestiona ampliamente la medida de prohibición de los saleros. El pan en general, los bizcochos y las pizzas (gran parte de la dieta uruguaya) tiene alto contenido de sal. ¿Van a fiscalizarlas también?



Independientemente de ello, lo que me parece inadmisible es:

1) Que la IMM, que no es capaz de recoger la basura y tapar los pozos, gaste el dinero de los contribuyentes en fiscalizar los restaurantes.

2) Que se sigan tomando medidas con fuerte base totalitaria. ¿Qué se cree esta gente que es? Finalmente cada uno debe ser libre de comer lo que quiere.



En todo caso, el MSP debería educar a la población, cosa que no hace. Tal vez, entre otras cosas, porque sabemos lo fuerte que es el lobby de la industria alimentaria, que es la mayor responsable de la ingesta excesiva de sal y de otras sustancias poco recomendables.