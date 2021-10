Salieron a embarrar la cancha...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Evaluando los recientes hechos, queda claro que la izquierda tiene como objetivo embarrar la cancha.



Por un lado, el Frente Amplio queriendo ser protagonista con reiteradas interpelaciones y denuncias penales que se van a mantener hasta el último domingo de octubre del 2024; y por otro lado, su brazo ejecutor, el PIT CNT realizando huelgas en forma reiterada en distintos ámbitos.



El fin de esto es generar un clima tenso que provoque molestias en la población.



Atrás de todo este embrollo, está el deseo de derogar la LUC, a como de lugar. No importa si dejan a la población más pobre sin el suministro de supergás o si paralizan el puerto de Montevideo y así evitan que nuestras exportaciones lleguen a destino; lo que puede acarrear que se cancelen los pedidos y las empresas deban enviar a miles de trabajadores al seguro de paro. También paran la obra en la planta de UPM, haciendo reclamos de aumentos, cuando un peón gana $42.000 líquidos. Incluso pudimos ver, en las redes, un video donde un dirigente del SUNCA, en una asamblea, le indica a los allí reunidos que hay que generarle a la empresa el mayor daño posible, a fin de obtener sus reclamos.



Esto no lo pueden hacer en los paraísos socialistas amigos.



Deberían ser procesados porque están atentando contra quien genera puestos de trabajo.



Al tomar estas medidas, a quienes perjudican es a los de su misma clase. Pero como para ellos el fin justifica los medios, no importa. Los únicos que pierden son quienes hacen paro, no los dirigentes sindicales que están bien mantenidos por su sindicato; y si no averigüen el nivel de vida que tienen ellos y sus familiares.



¡Hay que exigir personería jurídica a los sindicatos ya!



Ahora que tenemos las cartas sobre la mesa, se demuestra que el Frente Amplio y el PIT CNT son hermanos gemelos.



En el Frente, al no tener referentes, optaron por postular a Fernando Pereira, para que los dirija. Lo que no está claro es si va a haber cambio de roles: quienes están en el Frente Amplio pasarían a dirigir la central sindical y quienes ahora integran el PIT CNT figurarían como candidatos en la próximas elecciones.



Hasta el momento, el Frente Amplio ha realizado cinco interpelaciones y dos denuncias penales. Le podemos recomendar al Fiscal General que le entregue al presidente de bancada del Frente Amplio, Charles Carrera, una copia de la llave de la Fiscalía, teniendo en cuenta que de aquí en adelante, las denuncias penales serán reiteradas.



Quienes apoyamos a este gobierno debemos, de ahora en adelante, salir a defender la LUC e informar a todos aquellos que firmaron engañados, cuál es la realidad. Así como diariamente vemos personas que son engañadas con el cuento del tío, también muchos fueron engañados con mentiras para que firmaran.



Estamos frente a un intento de desestabilizar al gobierno y para ello se han confabulado el Frente Amplio y el PIT CNT tratando de sabotear, mediante paralizaciones, los puntos más importantes de la economía.



No podemos permitirlo, pues en eso se juega nuestro futuro. Están tan resentidos por la derrota electoral que le ponen palos en la rueda al gobierno, y su ideología no les permite ver que perjudican al país y a todos los ciudadanos.