Saldo de celular

@|Tengo un celular, contrato con Ancel por $900 pesos mensuales.



Cada fin de mes me queda un sobrante entre 400 y 600 pesos.



¡Este saldo automáticamente se los queda la estatal Antel!



El primer segundo del mes que se inicia me adjudican nuevamente los 900 pesos del contrato, pero cada mes se me quedan con lo que “me sobró”.



Soy un hincha número uno de las empresas del Estado, pero no me gustan que me saquen por imposición, por lo cual el último día del mes mi dinero que se queda Antel se lo regalo con la modalidad por sms a Aldeas. No se dónde va esa plata realmente, pero le doy el destino que se me ocurre porque es mía.



Me parece que las cosas no deberían funcionar de esta manera.



Yo comencé el mes pasado a regalarlo a Aldeas o llamo a Europa y hablo hasta que se caiga la llamada por saldo agotado.