Se sacaron la careta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Veo que lo que me pasó a mi con el Sr. Intendente de Canelones le ha pasado a mucha gente.



De aquel político sensato en su comentarios, que escuchaba y se podía escuchar, estar de acuerdo o disentir (no parecía ser del F.A. y menos del MPP, que sin dudas es el grupo más radical), hoy vemos un hombre que no razona.



Pero el motivo de este cambio parece ser muy claro: para ser candidato en el F.A. hay que tener la aprobación del comité de base. Algo similar parece estar pasando con el Dr. Trotchansky: o tomó cicuta o quiere posicionarse políticamente como aspirante a algo; de otra manera no se entiende.



Desde noviembre de 2019, en el mundo se sabía de la pandemia y en enero 2020 el Sr. Subsecretario de Salud, Dr. Quian, minimizó la pandemia diciendo que lo importante era el sarampión. Es decir, que el F.A. tenía conocimiento. Tan poco les importó, que el presidente Vázquez le regaló a China muchos insumos que a nosotros nos hubieran hecho falta. Si hubieran tomado medidas con tiempo, ahí sí podrían haber evitado muertes como piden estos fenómenos.



Ahora solo nos queda esperar, para estos días que vienen, que algún dirigente del F.A. salga a la opinión pública a decir algún disparate. Y cuando hablen de que el gobierno tiene que gastar la plata que no tiene, no se olviden de Ancap y los otros despilfarros...