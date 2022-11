Rutas nacionales (II)

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Me refiero a la velocidad en las rutas nacionales. Por lo general la velocidad promedio es de 90 km/h, excepto en algunos tramos se permite hasta 110 km/h. Próximo a lugares poblados baja a 60 km/h, en algunas rutas a 75 km/h y al llegar a los peajes desciende a 30 km/h.



Esto es una regla general, que no se cumple.



He visto vehículos oficiales (UTE,OSE y ANTEL) circular por arriba de los 130 km/h.



¿La Policía Caminera sólo detiene a los vehículos particulares? ¿Quién paga la multa de los vehículos oficiales? ¿Juan Pueblo?



Es necesario un mayor control y sin duda, el Estado debe ser el primero en dar el ejemplo.