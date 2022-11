Rutas nacionales (I)

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Días atrás transité desde Montevideo al Chuy. Primero por la Rambla de Montevideo, donde hay un cambio constante de velocidades permitidas, 30/km, 45/km, 60km/h, y las cámaras controlando permanentemente. Luego la Costanera donde de nuevo se repite la variación de velocidad. Se puede decir que me llevó una hora desde Pocitos a El Pinar.



Finalmente tomamos la Ruta 3. La ruta está bien, pero nos encontramos con 6 puentes en reforma y en esos tramos, operarios trabajando y balasto suelto. No me convencen las rotondas que hicieron y, por otro lado, las reparaciones siempre se hacen al comienzo de la temporada, cuando hay más circulación. ¡No se puede creer! Esas reparaciones se podrían hacer de mayo a octubre y arreglar de a uno los puentes; terminar con uno y continuar con el siguiente.



Sin duda mejoraría la circulación y molestaría menos a los conductores, sobre todos a los turistas.