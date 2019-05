Por las rutas nacionales y otras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Transitar por rutas, caminos y donde no los hay, se comparte con vehículos de transporte, determinantes del deterioro y necesidad de mantenimiento vial. El conjunto conspira contra los emprendimientos, sean grandes o chicos, aumentando el mentado costo/país. Odisea que no es para cualquier vehículo por esos caminos de Dios; agudizado por mal tiempo o las zafras.



No existiendo otras alternativas de desplazamiento fuera de ellas, para la producción nacional, es el siglo XXI, uruguayo.



Los pobladores se ven impedidos o limitados en la circulación y por momentos, aislados. Hay que ir a la escuela, al pueblo, abastecerse, a la policlínica… llueva o truene. Ni hablar de los costos que impone transitar, no habiendo vehículo que no termine destrozado.



A esa gente, ¿se les considera, o son extraterrestres? Figure Ud. tener que salir en invierno, bajo lluvia, con el camino inundado, lleno de pozos, con miedo a quedar colgado en un zanjón y necesitando andar kilómetros; con una cobertura telefónica inexistente en muchos lados, ¿quién le ayuda?

Viene la siembra, la cosecha y vuelta al problema. “Llegar a la ruta”, una odisea cotidiana. No existe el ómnibus (subsidiado) que Ud. tiene en la esquina de su casa, no hay nada. Es la realidad del presente.



Recapacitemos lo que implican esas vías en el olvido, neurálgicas para la vida, ¿están consideradas? Porque se oye del tren, sus costos ¿y… el resto? Las personas, sus vidas y su gente, ¿no son el Uruguay?



Cambiemos para bien, miremos el Uruguay que produce, hay mucho a hacer.