@|Uno recorre algunas rutas nacionales y ve gente en obra. Por citar algunas rutas: 1, 3, 5, 8, 9, Interbalnearia. Se ven cuadrillas, pero poca gente trabajando. No están haciendo una ruta nueva, simplemente apoyados por alguna máquina van rompiendo aquello que está mal y luego tapan. Las rutas vistas desde arriba parecen como los perros dálmatas, llenas de manchas.



Otro tema son las empresas contratadas por el MTOP que se encargan de iluminar cruces peligrosos y entradas a balnearios. No son más de cuatro que instalan las columnas y luego las luces led. Se observa lo mismo que en el caso anterior; muy poca gente trabajando y muy lento todo.



¿Cómo puede ser que en la cartelería no se informe ni la fecha de comienzo ni finalización de la obra?

¿El Ministerio no tiene gente que fiscalice y controle las obras?

¿Cómo puede ser que a dos meses de la temporada se produzcan desvíos, pasos por una senda, construcción de un nuevo tramo, etc.? ¿Por qué todo junto ahora? Muchas de las obras no van a estar terminadas: por la lentitud, poco personal asignado y la proximidad de la licencia de la construcción a mediados de diciembre.



A mi manera de ver, ante la aproximación de las elecciones, puede ser una estrategia en busca de una nueva reelección.



Nos falta muchísimo para ser un país en serio.



Esto es sólo una mirada de algo que ocurre y se ve; seguro hay mucho más.