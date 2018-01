@|Recorro habitualmente las rutas de nuestro país y hay dos hechos, entre otros, que me llaman la atención y que motivan estas líneas.



Por un lado, veo cómo circulan por nuestras rutas nacionales ambulancias en situaciones que no son de emergencia, con las luces intermitentes encendidas. Estas luces provocan una muy fuerte molestia a quienes vienen de frente o a quienes van detrás de la misma. Desconozco si hay alguna reglamentación al respecto, pero considero que esas luces no deberían estar permitidas.



Por otro lado, veo que unos 200 metros antes de cada balanza ubicada que hay en nuestras rutas nacionales existen carteles indicando la obligatoriedad de ingresar a la misma por parte de ómnibus y camiones. Pero esos carteles son ignorados por la inmensa mayoría de los ómnibus interdepartamentales, quienes hacen caso omiso a dicha cartelería.



He visto como desde Tres Cruces salen coches con su capacidad colmada y con pasajeros de pie, esto sumado a maletas y encomiendas que llevan en sus bodegas, suman muchos kilos, y me animo a decir que en muchos casos, son más kilos que los permitidos.



¿Por qué se controlan los kilos transportados de los camiones y no de los ómnibus?



¿Es más peligroso un camión con exceso de kilos donde viaja solo el chofer o un ómnibus excedido de peso en el que viajan 60 o 70 personas?