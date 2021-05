Rutas y calles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Sr. Ministro de Transporte, Luis Alberto Heber:



Con anterioridad he escrito acerca de las velocidades en la ruta, que es un rompecabezas imposible de cumplir. Ir hacia el Este ó la vuelta, es una trampa para recolectar dinero; los cambios de velocidades son los causantes del problema. Los carteles al costado de la ruta se ven a veces y a veces no.

Soy prudente en el manejo, no me excedo de velocidad porque entiendo que no se gana nada y el riesgo es grande, pero cuando uno viene por la ruta y sin más lo pasan de 90 a 60, puede pasar inadvertido.



La velocidad en la Interbalnearia debería ser única, para no generar ese tipo de confusión y esa trampa para recaudar multas.



Si hay que ir a 60 de aquí a Maldonado, que así sea, pero no 30, 45, 60 90,45,60,45,90 y así. Estaría bueno que alguien contase los cambios de velocidad en la ruta para tener una idea de lo que es andar en una ruta en este país. Además, debería haber una normativa para que no se construya sobre la ruta, porque si se sigue así será todo a 45kmh.



¡Por favor, Sr. Ministro, haga algo al respecto! Que las rutas sean rutas y las calles sean calles.



¡Desde ya muchas gracias!