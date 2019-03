Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hablar de desastre, de increíble, de desorganización, de desintegración que afecta a una gran región del centro del país... es poco.



La ruta 7, transitar por ella es una calamidad, accidentes de todo tipo.



Viernes 22 de febrero, un camión maderero vuelca su zorra en curva entre Reboledo y Cerro Colorado; un auto despistado e incendiado entre Cerro Colorado e Illescas; otro camión maderero volcado en curva del km 234, entre Cerro Chato y Valentines.



Desde hace años, reparándola en tramos, que se vuelven a romper a los pocos meses, no llegan ni siquiera a pintarse, por lo que una ruta nacional es una trampa mortal en la noche para quien no la conoce.

La metodología de las empresas encargadas de “hacer” la ruta y reparaciones ¡son lamentables!, un verdadero desastre.



Levantaron un tramo de 80 km entre Reboledo y Nico Pérez- Batlle y Ordóñez, en tierra desde hace meses, dos puentes por la mitad detenidos en su reparación, así como hay otros más al norte que hace años que empiezan las obras y nunca la culminan. ¡Hacen como que hacen... pero no hacen nada!



Si se compara la metodología de construcción de estas empresas con la construcción de rutas y autopistas en Europa y otras partes del mundo, hay un abismo, 100 años de diferencia. Sin embargo en Uruguay hace 20 años la construcción de rutas era absolutamente mejor que hoy en día. Construyen tramos que los camiones destruyen en semanas; ¿no se dieron cuenta que aumentó el tránsito de camiones? ¿No se han dado cuenta que en poco tiempo todavía se incrementará aún más con la tercer planta pastera? ¿Qué van a hacer con los pueblos que hoy lloran en el medio del polvo y tierra del tránsito pesado?



Se tiran la culpa y responsabilidad entre las Intendencias y el MTOP, para al menos pavimentar las calles principales de los pueblos. Supongo que saben que las rutas pasan por el centro del pueblo en su mayoría; Montevideo inmerso de otros problemas; un Ministro (MTOP) de camisa prolija sentado en su palacio con aire acondicionado; hace comer tierra y polvo a sus compatriotas sin ordenar las prioridades.



¡La prioridad son los pueblos!, y si las rutas pasan por su corazón... deben atenderlos. Levantamos aquí en nombre de ellos una humilde protesta y solidaridad, conscientes de la responsabilidad e ineptitud de un MTOP que ha desmantelado técnicamente a la Dirección de Vialidad, tercerizando absolutamente todo, en donde los rubros se “gastan” en cortar el pasto en las banquinas, remendar pozos, en vez de construir rutas con tecnología apropiada.