Rusia contra Ucrania, guerra prefabricada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|En virtud de los hechos que son de público conocimiento, concretamente el ataque unilateral de la Federación Rusa sobre Ucrania, y en particular sobre su capital Kiev, iniciando la guerra por propia decisión y sin declaración formal, ninguna duda cabe que este acto de guerra, además de atentar contra la soberanía de los ucranianos, desestabiliza la paz mundial.



Esta es la tercera vez que, Rusia y su dictador Vladimir Putin, incursionan en Ucrania a través de los años. Primero fue Crimea en el año 2014, ocupando sin más la península ucraniana, con el pretexto de un pseudo referéndum. Luego, el mismo año, mercenarios pro rusos armados y con logística rusa, invadieron las provincias ucranianas de Donetsk y de Luhansk y nos arrebataron una parte del territorio. El resultado fue algo más de 15 mil muertos entre soldados y civiles y cientos de miles de desplazados.



El presente ataque, o mejor dicho, invasión, que resulta claramente una guerra prefabricada por el dictador V. Putin a la cabeza de una gran potencia como Rusia, significa, ni más ni menos, una agresión armada unilateral provocada por una sola de las partes, o sea Rusia, en su afán de extender su territorio a países limítrofes como Ucrania; bajo el pretexto de que Ucrania nunca tuvo que declarar su independencia y que Ucrania y Rusia forman un solo pueblo.



Esto es una flagrante mentira, ya que Ucrania tiene identidad propia, idioma, cultura e historia que se remonta a los esplendores del año 988 en que adhirió a la fe cristiana, años en que Rusia no existía y había solo un pequeño poblado, Moskva; por esto, hasta fines del siglo XVIII la Rusia de hoy era Moscovia.



Ucrania, de acuerdo al tratado de Budapest en el año 1994, suscrito el 5 de diciembre de ese año, que fue una adhesión de Ucrania al tratado de no proliferación de armas nucleares, significó, por una parte, el desmantelamiento del armamento nuclear en todo el territorio de Ucrania.



Y por otro, también los países miembros y garantes del mismo, entre ellos la Federación Rusa, garantizaban la integridad del territorio de Ucrania y su soberanía dentro de las fronteras preestablecidas.



Hoy resulta una ironía; Rusia garante de la soberanía y la integridad de las fronteras de Ucrania por el tratado de Budapest, ataca a Ucrania, ingresa a los territorios ucranianos por varios frentes, bombardea indefensas ciudades y asesina a civiles, dando muestra de que poco importa la vida humana a los dictadores como Putin.



En Uruguay hay una comunidad de descendientes de ucranianos y un consulado honorario de Ucrania y en honor a ello, pido el apoyo al libertario y democrático pueblo uruguayo para solidarizarse con Ucrania.