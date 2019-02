Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

*|Cuando culminó la Segunda Guerra Mundial, año 1945, varios países quedaron en ruinas, en escombros. Por nombrar sólo a dos: Alemania y Japón.



Uruguay, en cambio, salió beneficiado de dicha contienda. No intervino, pero vendió a muy buen precio sus productos.



Hoy en día, países como Alemania, Polonia, Japón, Hungría, etc. son países prósperos, porque supieron salir de entre los escombros.



En cambio Uruguay está cada día peor.



¿Por qué?



Porque los primeros apostaron a la buena educación, cosa que Uruguay ha ignorado. Sobre todo la educación técnica.



Siete años después de culminada la guerra y habiendo quedado en ruinas, Japón era el primer país del mundo vendiendo artilugios electrónicos que Uruguay compraba.



En cambio Uruguay, desde la cúpula de gobierno hasta el último funcionario estatal o sindicalista, parecen los rumiantes de Don Miguel de Unamuno.



Decía Don Miguel: “Los llamo rumiantes porque se la pasan rumiando tristezas, desgracias, desengaños, amarguras, pero sin aportar nada para mejorar sus condiciones de vida, sólo saben quejarse.



Cuando Ud. observa al gobierno, a los docentes y obreros en general sólo saben lamentarse, quejarse, pero no hacen nada para mejorar. Por lo menos podrían estudiar de noche. Yo lo hice después de trabajar ocho horas en una fábrica de vidrio.