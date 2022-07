El rumbo perdido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Ya no asombra escuchar que el FA no sólo ha perdido el gobierno sino que también ha perdido el rumbo.



Su traspiés en las elecciones le ha resultado, como en una pelea de box, recibir un uppercut de derecha de tal precisión que sin ser nockout lo ha dejado aturdido; atinando solamente a tirar golpes a diestra y siniestra sin saber dónde está parado políticamente hablando y cuál es su misión en este período, ante la ciudadanía.



Es tal el cúmulo de caprichos, berrinches, errores y mentiras que han sido su prédica en estos 2 años, que hasta sus adherentes, miran con asombro su inocultable actitud.



Aferrados como Moisés a la tabla de sus 10 Mandamientos, no se les cae la más mínima idea que no sea dogma de su religiosa ideología, aunque ello vaya en perjuicio del bienestar ciudadano o pueda significar un futuro mejor. La consigna es “vamos contra todo”, cueste lo que le cueste al Estado y a la ciudadanía y pese a quien le pese.



Así se suceden llamados a comisión y a sala, interpelaciones, referendos, paros y movilizaciones por temas que no admiten reparos y que en los hechos sólo significan sensibles gastos al Estado que todos, inevitablemente, deberemos solventar.



Es como dice Carolina Cosse, acostumbrada a sus despilfarros en Antel, ante la decisión del gobierno y la justicia de habilitar la venta de Internet a operadores de cable: “Soy partidaria de no dejar de lado ninguna herramienta para que esta resolución vuelva atrás”.



Está claro que tal decisión al habilitar competencias sólo puede beneficiar al ciudadano, pero a “Su Majestad” nada le importa, sino mantener en su ideológica creencia el monopolio diseñado en su mandato, así como la obesidad del Estado, premisa “sine qua non” del PIT-CNT-FA, en todas las formas posibles.



Nada puede aplacar la desubicada vehemencia de sus expresiones (“Es una masacre nacional”), aunque el actual presidente de Antel le recuerde que, tras la vigencia de la portabilidad numérica, tan resistida, la empresa ha obtenido, contra pesimistas vaticinios, más de 25.000 nuevos usuarios… Nada que no sea lo que su pensamiento exige, en este y en todas las acciones en que el actual gobierno incurra.



La ética en las tradiciones políticas prometía otra cosa, como en anteriores gobiernos blancos y colorados: una oposición constructiva. Más ahora, sopesando el momento que el país ha vivido en pandemia, el precario estado laboral y financiero que dejaron 15 años de gobierno populista (despilfarrador si se quiere) y el estado de guerra que vive la economía mundial, se necesita una oposición que aporte ideas o permita gobernar; confiados en nuestra democracia de alternancia y en que los errores se pagan, más temprano que tarde, en las urnas.



Pero no ha sucedido y será difícil (con caprichosas expresiones como las de la Intendente) que la oposición cambie el rumbo perdido y la brújula del sentido común se lo indique.