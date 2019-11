Rumbo al balotaje

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Son tiempos difíciles. Para todos. Pero parece que para algunos son dramáticos. Tanto como para volver al pasado pero con memoria parcializada. De cuna guerrillera a la que Che Guevara no aconsejara y donde bolches y tupas se agredían a diario por la cuestión del método revolucionario a una alianza de sonrisas donde el pasado se diluye y casi nadie se reconoce en el y en lo que hizo o mando hacer.



Ahora tienen el pudor de no invocar al Wilson que ningunearon e insultaron y proscribieron pero no lo tienen para, amenazar a todo lo que sea o suene ser diferente. Y no se detienen ahí sino que acusan y señalan a catástrofes que invariablemente sucederán si el ejercicio del gobierno cambia de manos que no otra cosa son las elecciones recién pasadas y la inminente. Y cuentan con algunos socios jocosos que se asumen próceres cuyo titulo no le fuera concedido por ninguna autoridad valida para tal suceso.



¿Usted se imagina al Cr. Astori saludando al Sr. Maduro al que proclamo dictador ? ¿O en un abrazo con el Dr. Almagro al que contribuyó a expulsar del FA? ¿Verdad que no puede? Pero, ¿se imagina al Sr. Mujica en un intercambio amistoso con productores a los que el y sus muchachos trataron de todo menos de bonitos? ¿A los que acusaron de todo tipo de actitudes contra los empleados a su cargo o contra el estado al que decían que estafaban de varias maneras ? ¿Verdad que no?



Pues en los últimos 20 años eso todo pasó y pasa. Son los "illuminatti" del presente. Saben lo que va a pasar e hicieron todo lo bueno que pasó. Que no votaron leyes como puertos, protección de inversiones, forestal, eso no importa ....lo mismo que pedir el default en el 2002 o tantas otras situaciones. No importa que a uno lo designaran ministro en la puerta del “ogro" FMI. O que acordaran beneficios para UPM 2 que jamás dieron a ninguna actividad nacional, hasta construir un ferrocarril de uso privilegiado. Ni hablemos de la mano en la lata... ¡por favor!



O sea, ellos son así y así son felices. Eso si, ¿tenemos el derecho de no serlo? ¿O tampoco eso nos dejan? El 24 lo veremos, ¿no les parece?