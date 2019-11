Ruidos en Solymar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|¿Uruguay Natural? Hablamos de turismo, de atraer turistas a Uruguay, etc.



Invité a unos amigos norteamericanos a venir a Uruguay. Estuvieron unos días en Montevideo y después vinimos a Solymar, así podían alejarse del movimiento y ruidos típicos de la ciudad; y descansar un fin de semana antes de regresar a Estados Unidos.



Pero vaya mi sorpresa cuando durante toda la noche y madrugada del viernes, las motos no paraban de jugar carreras, picadas, o lo que fuera que estaban haciendo.



En resumidas cuentas, ¡no se podía dormir! Estos turistas no podían creer que esto sucediera, “¿dónde está la policía?”, me preguntaron; “¿quién controla este tipo de actividades?”, “¿no hay leyes que regulen estas infracciones?”.



Me gustaría saber dónde está el Intendente canario en estas instancias y qué hace al respecto. Porque esto sucede todos los fines de semana.



El sábado de noche volvieron las motos, el ruido insoportable. ¿Cómo se supone que invite a extranjeros a quedarse en la Costa de Oro si estas cosan pasan y ellos se van con tan mala impresión de un lugar hermoso?

Nací y viví toda mi vida en Solymar y ahora se ha convertido en esta autopista para motos. Solía ser un lugar sumamente tranquilo.



¿Y así quieren atraer turistas?