Ruidos molestos

@|Aprovecho la oportunidad que me da su prestigioso diario, para hacer denuncia pública, de una situación enojosa, que se da 5 de 7 días a la semana, en la Rambla del Puerto de Punta del Este.



En efecto, de miércoles a domingo, todas las semanas del año, el funcionamiento de los locales gastronómicos - bailables, es distorsivo de la tranquilidad familiar.



Soy copropietario de uno de los edificios de la Rambla, pegado a donde se encuentran estos boliches, y el volumen de la música entre las 5:00 AM y 6:30 AM es insoportable.



En efecto, luego de múltiples denuncias, se ve que fueron obligados a realizar mejoras en la insonorización de los locales, pero las autoridades no tuvieron en cuenta, que cuando llega la hora del cierre (5:00 AM), estos locales abren sus puertas y sus ventanas, para “invitar” a sus ocupantes a abandonar el local. Obviamente, esa salida se demora más de una hora y luego sigue la limpieza y ventilación, pero siempre con la música a todo volumen.



Por otra parte, los concurrentes, salen con la adrenalina a tope, y continúan el baile en las inmediaciones, mediante el uso de parlantes en sus vehículos, que los estacionan enfrente a nuestros edificios. Y para rematar, cuando deciden irse a dormir, utilizan sus motos, con escape libre, para jugar carreras y destrozar el poco sueño que nos queda.



Lamentamos que la Intendencia y la Policía, no realicen ninguna acción, que evite estos desbordes y que permitan que aquellos que venimos a Punta del Este a descansar los fines de semana o las vacaciones, no podamos disfrutar de nuestras propiedades (que pagan las Contribuciones inmobiliarias/m2 más altas del departamento).



Alcanzaría con que la Intendencia no permita que los locales continúen con la música una vez que abren las puertas para que se vaya la gente y que ponga lomos de burros en la zona, para que las carreras de motos ya no tengan sentido hacerlas, ni a esa hora, ni a ninguna hora del resto del día.

Por otra parte, encomendar a la Policía, que haga sus rondas entre las 5 y 7 AM en la zona, para evitar el uso de parlantes a todo lo que da, en la Rambla, a la altura del Puerto (no son mas de 3 cuadras que pedimos que vigilen), más teniendo en cuenta que la Seccional Policial se encuentre a menos de 100 m de los boliches aludidos…



Espero que estas líneas sean leídas por autoridades de la Intendencia y de la Policía, y que tomen al menos estas simples medidas, para que todos podamos descansar.