Ruidos muy molestos

Agoté los recursos



Nuevamente el sábado 24 de marzo entre las 21 y 23 hs. aprox. se repitió el molesto e ilegal espectáculo de la comparsa que “para” en Salterain y San Salvador. Fue denunciada en la Seccional 5ta. hace ya varios meses y atendida por el Dr. J. Piriz, quien conminó al Municipio B, Alcalde Sr. Carlos Varela Ubal, a tomar cartas en el asunto y resolver el tema. Dicha comparsa, demostrando una total falta de respeto a los vecinos y la vida en convivencia, emite Ruidos y Vibraciones Molestas, vulneran y atropellan Derechos Humanos (aquí trabajamos y necesitamos descansar), ocupan Espacios Públicos, encienden fuego, para templar los tambores, con riesgo de quemar los árboles y dañar el ornato público, consumen alcohol y drogas (serán legales pero son drogas igual y alteran los sentidos), no dejan transitar libremente los vehículos y por sobre todo teniendo el Parque Rodó en toda su extensión a una cuadra y sin ningún habitante, parece ridículo que tengan que venir a molestar a las zonas habitadas. Ellos pueden mover sus tambores, nosotros no podemos mover nuestras casas.



Se ha proporcionado información de todas las leyes y ordenanzas (Ley nro. 17852, Digesto Departamental Volumen XIII y Declaración Mundial de los Derechos Humanos) así como también está demostrado por nuestra Facultad de Ingeniería y, obviamente, alrededor del mundo, que “todo sonido “impuesto” es “ruido” considerando además que los tambores emiten vibraciones por encima de los rangos permitidos que son molestas también para quien no las desea, ni hablar de los aplausos o gritos que acompañan el ruido permanente. Se hicieron las consultas pertinentes a “Espacios Públicos” y ellos no han autorizado a nadie a ocupar las aceras, lo mismo la “División Tránsito” quien tampoco autorizó a circular ninguna comparsa por la calzada, La “División Cultura” declinó tener competencia en el asunto y no tener potestad para realizar ninguna autorización.



En resumen, dicha comparsa, no tiene ningún permiso ni habilitación para circular u ocupar espacios públicos y mucho menos emitir ruidos molestos.

Durante varias semanas seguidas se ha informado al Alcalde, el Sr. Varela, de lo sucedido sin lograr ningún resultado, aún cuando fue ordenado por un juez. La secciónal 5ta. dice no tener suficientes efectivos y móviles para concurrir ya que mientras ellos son dos agentes, la comparsa son unas veinticinco o treinta personas, parecería que el uniforme policial ya no es respetado en nuestro país y vale más la “patota” que la autoridad, nos recomendaron llamar al 911, lo hicimos, pero generalmente no vienen y si lo hacen, miran y se van.



En definitiva una “patota” de energúmenos que ni siquiera viven en esta esquina y se sienten con derecho a caminarle por arriba a toda ley u ordenanza, termina haciendo lo que quiere porque a los ciudadanos de trabajo y que pagamos impuestos para sostener la sociedad, nadie nos defiende ni ampara, aún teniendo las leyes a nuestro favor. Es muy triste para mi tener que renegar de mi país y el rumbo que está tomando, pero las naciones, que realmente son progresistas, son las que defienden los derechos de los ciudadanos a ultranza, las que no, terminan en Republiquetas Bananeras.



Después de haber agotado todos los recursos con la Policía y el Municipio sin tener ecos, recurro a otro “Ecos” con la esperanza de tener más suerte y de futuro que la tranquilidad que nos merecemos sea respetada.