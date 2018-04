Ruidos que enferman

@| En El País de hoy leo una información sobre como afectan los altos niveles de ruido en el trabajo, que dice inciden en la presión arterial y el colesterol.



Mi pregunta es: una alarma que suena 30, 35 minutos, se apaga 10 minutos y retoma el ciclo, ¿no incide en quienes trabajamos o vivimos alrededor de la vivienda en la que suena la alarma?



En la calle Canadá y Harwood ocurre esto muchos días. Es enloquecedor. La seccional 14 dice que no pueden intervenir. La empresa instaladora dice lo mismo. No puede ser que no se pueda hacer algo al respecto.



Tener un anciano o un bebé en la casa significa vivir con las ventanas cerradas, pues esto ocurre día y noche.