@|¡Algún día será que en un acto del 1° de Mayo se diga algo realmente pensado por y para el país y el mundo en que todos vivimos!



Eso no pasó este 1° de Mayo y los asuntos presentados quedaron en la misma posición que la opinión pública tiene de los sindicatos y su convención: muy mala.



Es que si el PCU quiere recibir a una delegación de Cuba y lanzar sus consignas puede hacerlo, pero no disfrazarlo de un acto que supuestamente no tenía el de ser partidario. Y si para muestra basta un botón, vean quiénes hablaron y qué dijeron.



Para completar el cuadro ni siquiera presentaron otro personaje que no fuera el protagonista de un suceso lamentable, hace muy poco tiempo. Y del que en una ocasión tan pública al menos pusiera excusas para ceder el micrófono.



Pedir diálogo con estas expresiones parece más una decisión de oponerse a todo, porque no les cae bien la realidad. Ni una mención a hechos recientes que no tienen relación con lo dicho en ese acto. Solo puede entenderse porque su forma de ver el hoy es de 100 o más años atrás. Es un mundo mágico que se pinta para que cuadre en el discurso, sin dar mínima importancia al mundo real.



Siguen sin entender por qué perdieron todas las elecciones desde 2019 para acá y encima falsean números que todos conocemos y que ellos mismos nos señalaron cómo verlos.



Hasta en la propaganda que utilizaron para el referéndum contra la LUC hicieron uso de sus artimañas.



Mucho ruido, poquitas nueces en un día de sol de otoño. Deben tener cuidado que el invierno, dicen, va a ser muy frío. Y dormir afuera como en estos años debe ser feo. ¿No le parece?