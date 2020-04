¿Dónde está la RSE?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|La RSE es la sigla de la responsabilidad social empresarial.



La RSE se refiere a una modalidad de gestión y comportamiento de las empresas que dicen que no se trata sólo de tener lucro, sino de hacer que su negocio sea sustentable también contribuyendo a ayudar a la sociedad a la que le venden sus productos o servicios y que las mantiene vivas. Hay una organización que las agrupa en Uruguay y se llama DERES (Desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad).



A lo largo de muchos años he visto programas muy interesantes de muchas empresas y se han escuchado presentaciones y discursos muy cautivantes sobre cómo contribuyen a la sociedad.



Pero para algunas empresas parece que eso en un momento como éste, en que una terrible pandemia azota al mundo y nuestro país, ha quedado sólo en los discursos y se olvidaron de la RSE que tanto pregonaban.

Muchas están vendiendo tanto o más que en las mejores temporadas, y en lugar de contribuir, se están aprovechando de la necesidad y han aumentado sus precios en forma increíble.



Algunas empresas, proveedores de las grandes superficies simplemente subieron los precios de forma alarmante en un mes, como es el caso de productos básicos como el agua, los desinfectantes en aerosol, el alcohol en gel, los tapabocas (estos últimos en una cadena de farmacias costaban $5 y ahora cuestan $56, o sea subieron 1120%). Otras empresas, como es el caso del papel higiénico y toallas de cocina, lo hicieron por la vía de suspender las ofertas que tienen absolutamente todos los meses, como ser 3x2, 4x3, etc., lo cual es una forma encubierta de subir los precios.



De ahí lo del título, ¿dónde quedó la responsabilidad social empresarial? Parece que se olvidaron.



El actual gobierno está haciendo todo muy bien en esta emergencia, pero en esto debe actuar urgente y no permitir que la población sea rehén del comportamiento usureo de algunas empresas.