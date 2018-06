@|Finalmente se adoptan las rotondas.



Hace décadas, previo a la obra de la “doble vía” de la R. 10 , la Unión Vecinal de Punta Ballena, Lagunas del Sauce y Del Diario solicitaba que en los empalmes km.115 (salida del Club del Lago) y km 118,5 empalme con R. 12 se diseñe con “rotondas” tal cual ya era la norma en los países desarrollados. Sugerimos como ejemplo la vigente rotonda en la entrada del viejo Aeropuerto de Carrasco. Con ello se obligaba a reducir la marcha, sin accidentes y protegiendo a los vecinos en el cruce de la carretera.

Veinte años después, anotamos que ahora el MTOP está modificando los cruces de rutas, instalando excelentes rotondas.



En estos 20 años, hubo múltiples accidentes con heridos graves.

En estos dos empalmes no se diseñaron “rotondas” sino un intermedio como lo denominara el Arq. Samuel Flores, una especie de “elipse”, cuya velocidad superan los 70/80 km. Los hubo a más velocidad con vuelcos, heridos, no uno sino muchos.



Sr. Ministro en nuestras frustradas gestiones ante ese Ministerio y en reunión de hace pocos años con el entonces el Sr. Subsecretario Ing. Lazo, se nos rechazó toda posibilidad de cambio sea para modificar a “rotonda” ó colocar semáforos, estos en algún lugar estratégico. Si bien la velocidad máxima en el tramo entre el km 115 al 120 debe ser 60, nuestra entidad constató (con radar propio) que nadie lo respeta, los hay hasta 125 km/h.

También los vecinos de la zona Norte (Club del Lago y Portezuelo) así como los que llegan por R. 12, en los meses estivales prácticamente no pueden cruzar la R.10, el intenso (miles de autos por hora) y veloz tránsito que se dirige hacia el Este, Punta del Este, La Barra, etc. lo hacen apurados por llegar; repito, hubo decenas de accidentes.



Sr. Ministro, esperamos que para el próximo verano se eviten estos problemas, modificando las “elipses” a “rotondas”. En ambos lugares hay excelente espacio y, fácilmente se pueda construir algo similar a lo que se hizo en la R. 9 en la bifurcación a la entrada de San Carlos. Le recuerdo que el tránsito de nuestra zona es exponencialmente superior al de la R. 9 indicado.