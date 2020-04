Rotario uruguayo avergonzado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Sí, vergüenza es lo que siento; imposible entender tanta maldad, tanta mala intención, porque la hubo y me pregunto: ¿no habrá algún contenedor más, arrumbado por ahí?



En Rotary Colón (enviadas con directivas del Mides) hemos asistido a personas carenciadas con lentes, sillas de ruedas (donadas por Club Rotario de Canadá), bastones canadienses, camas articuladas, sin esperar ninguna nota de agradecimiento. No la necesitamos, nos sentimos bien ayudando a los que precisan y no tienen medios.



A nuestros amigos y colegas Rotarios de Canadá, desde aquí, Montevideo, Uruguay, nuestro profundo agradecimiento.