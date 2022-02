Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Esta carta es para los “rostros” de ciertos personajes que se creen salvadores de los pueblos. Me refiero al sindicalista que ocasionó un accidente de tránsito y el análisis de alcohol en sangre le dio positivo. Gracias a Dios no pasó ninguna desgracia.



Ahora bien, estos personajes se creen intocables por ser representantes de los trabajadores y dan a entender que lo hacen muy bien. Pues resulta que este señor (por llamarlo así) en el país venezolano acordó, con el compañero Maduro, apoyar a toda la clase obrera de Uruguay.



Otros “compañeros” no pagan impuestos, otros veranean en José Ignacio, otros trabajan gratis pero currando todo lo que se pueda, etc.



Este señor, como los demás que lo siguen, están desesperados por el referendo, porque les corta las alas.



Estos señores eran los que movían los hilos del gobierno anterior y ahora irán a los barrios a llevarle un chorizo al pan a la gente, para que los apoye con el SÍ contra la LUC.



El gobierno anterior perdió las elecciones por ellos y ahora la población con el voto decide.