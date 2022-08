Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

*|Como uruguayo, no me sorprende nada de esta gente: los “salvadores del pueblo”.



“Rostros” que después de perder por el Sí en el referéndum contra la LUC, siguen su ruta de ideología. Para la campaña del Sí usaron la mentira, también (con todo respeto) a los desaparecidos; no respetaron ni al mismo pueblo. Y quieren seguir como si tal cosa...



¡Pero la Justicia llega!



Ahora hay una denuncia grave contra un Senador de la República respecto a su actuación en el gobierno anterior. ¡Y éste todavía tiene el tupé de pedir la renuncia del Ministro Heber!



Señores, no se dejen engañar por estos “rostros” que despilfarraron el dinero del pueblo. ¡Cuántas viviendas se hubieran hecho!