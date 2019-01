Rosario dedicado a la Virgen María

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| El sábado fui a la Aduana de Oribe al rosario, y me dio rabia, vergüenza ajena y una gran tristeza ver que no solo no nos dejaron poner la imagen de nuestra madre del cielo sino, que parece que la Intendencia no quiere que los fieles concurramos. Cerraron unas cuantas calles por lo cual impedían estacionar los autos y si pasabas ciertas calles te hacían retroceder cosa muy difícil en calles angosta y doble mano, además de hacerlo con prepotencia. Te obligaban a estacionar lejos, supongo que con la esperanza de que nos fuésemos. Pero no faltó la tan mal llamada viveza criolla; había dueños de casas con entradas para autos que te permitían estacionar ahí pero cobraban $ 500. ¿A qué le tiene miedo la intendencia? Cuando a pocas cuadras de ahí, a media cuadra del Mercosur autorizaron a poner la estatua de Iemanja. ¿Aquí no hay libertad de culto? ¿Por qué a unos si y a otros no?

Lo que no se dan cuenta que cada vez que pasamos por la Aduana de Oribe vemos en nuestra mente y en nuestro corazón a la Virgen María como si estuviese ahí, solo falta la estatua real, pero ese es su lugar. Todo lo que hicieron para impedirnos llegar no surtió efecto ya que había una gran multitud, dice el diario más de 15000 personas! ¡Podrían ser más!



No se dieron cuenta que la justicia gana siempre y que algún día verán la estatua de nuestra Madre del cielo en el lugar que para nosotros ya le pertenece.