Como los romanos...

Panem et circenses



@|Los antiguos romanos inventaron lo de que al pueblo hay que darle, pan y circo.



Esto era en la época de los emperadores, de lo que quedó como prueba de la segunda parte del axioma, el Coliseo, donde se daban espectáculos en donde lo que estaba en juego era la vida de algunas personas, generalmente esclavos o prisioneros de guerra.



A través de los siglos, los políticos han continuado con esa práctica de mantener distraído al pueblo con ese tipo de ofertas para que quienes detentan el poder puedan continuar disfrutándolo a sus expensas.

El Presidente Vázquez siguió con esta prédica estableciendo programas que supuestamente apuntaban a mejorar la calidad de vida de la población:



1- Incremento del salario real; es decir aumentos a los trabajadores por encima de la inflación, obviamente más que compensado por substanciales aumentos de impuestos al trabajo y a las pasividades.



2 - Creación de mayor burocracia estatal como ser el Mides, Asse y ahora el Sistema de Cuidados cumpliendo así con “el panem”, dándole mayores ingresos a sus correligionarios, y creando unos 70.000 nuevos empleos públicos.



Ahora se agregan a la preocupante situación del agro que no se arregla con parches e incidirá negativamente en la economía de todo el país, la suba de las tasas de interés internacionales sobre una abultada deuda externa y los habituales vaivenes cambiarios de la Argentina que podrá hacer cambiar la masiva concurrencia turística hacia nuestro país.



No hay el más mínimo intento de bajar gasto público, altamente condicionado por el pago de salarios y gastos de funcionamiento que han sido el principal sostén para la obtención de votantes incondicionales.



El tiempo que dista hasta las próximas elecciones hace que el “panem” se torne más difícil con lo que recurrirán al circo.



La rigidez del gasto se verá aún más complicada por los reclamos sindicales que traerá aparejada la Rendición de Cuentas que cubrirá el corriente y el próximo año. Esto se verá agravado por la promesa electoral (incumplida) de llevar el gasto en educación al 6% del PIB (Producto Interno Bruto, o sea el total de la producción del país). Por parte del ingreso fiscal no hay mayores perspectivas de que el mismo acompañe el nivel de crecimiento proyectado para el PIB en virtud de la caída de la rentabilidad de las empresas, de las exportaciones agropecuarias por consecuencia de las adversas condiciones climáticas y de las exoneraciones fiscales otorgadas a las pasteras y a los turistas que explican buena parte de su incremento.

En materia circense, el primer mandatario instauró los Consejos de Ministros viajeros en los que con la excusa de brindar a algunos de los sectores de la población, generalmente ubicados en poblados del interior, la oportunidad de hacer llegar sus inquietudes al gobierno.



Con el transcurso del tiempo, hemos apreciado que tales inquietudes en muchos casos son encajonadas, sobre todo si las mismas eran consideradas de escaso o nulo rédito político al partido de gobierno y cada vez más se han convertido en un show propagandístico.



Confirmando esta circunstancia, el primer mandatario anunció que el próximo tendrá lugar en la segunda quincena de julio, es decir ningún show mediático del gobierno mientras transcurre el mundial de fútbol, reconociendo que no pueden competir en el rating…