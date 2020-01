Robos reiterados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Como suele suceder todas las temporadas, regresaron los robos a José Ignacio y alrededores.



El pasado martes 14, sin ir más lejos, arrestaron a un grupo de jóvenes que venían a robar en el pueblo y la Fiscalía solicitó que se los libere ya que nos se los agarró con las manos en la masa.



En lo que va de enero robaron más de 12 casas en Arenas, de José Ignacio.

La Juanita es zona de nadie, los robos a casas y autos suceden casi a diario.

En El Faro se han registrado reiterados robos en el correr del año.



Cuando se consulta a la Policía siempre se tiene la misma respuesta: “No hay personal, no contamos con móviles, no depende de nosotros sino que depende del Ministerio del Interior”.



Lamentable y mezquino por parte de algunos vecinos, pretenden callar los hechos para priorizar intereses económicos sobre la integridad física y el derecho de proteger la propiedad privada con todos los medios legales que encontremos a nuestro alcance.



Lo que entristece es que en muchos casos roban a turistas americanos, europeos y por supuesto argentinos que a veces quedan tan asustados que deciden irse antes, para no volver.



Anécdota: un argentino que había alquilado en La Pedrera, al cual conocí en un evento me dijo: “Acabo de alquilar acá en frente, en José Ignacio, porque me entraron en La Pedrera y no quiero saber más nada con los robos”.



A los dos días le ingresaron a la casa que había alquilado en José Ignacio.

Muchos robos son con los inquilinos o propietarios durmiendo dentro.



Es triste que uno de nuestros mayores recursos como es el Turismo, no sea cuidado como se merece.