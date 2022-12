Robos en La Barra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Estimados amigos de El País, les escribo a raíz de la preocupante ola de hechos de violencia que azota La Barra, en Punta del Este, este año.



Desde el invierno de 2022, sufrimos episodios violentos, comenzando con una “entradera” a la casa de un vecino con los delincuentes cruzándose con un vigilante de una empresa particular y amenzándolo con matarlo.

Cuando la Policía entró a la casa, los delincuentes habían envenenado al perro.



Luego tuvimos una oleada de envenenanientos a nuestros perros, probablemente por parte de la misma banda que no quería que nuestras mascotas los molestaran mientras hacían “su trabajo”; la Policía nunca los encontró.



Desde entonces, los robos en la zona de La Barra han ido en constante aumento, y ya prácticamente no hay casa cuyos ocupantes no hayan sido víctimas de un robo.



Lo más preocupante es que se han agravado las modalidades delictivas de los delincuentes. Ahora entran a las casas aún con sus ocupantes adentro; comenzaron a robar a mano armada en la playa durante las primeras horas del día y hacen apariciones amenazantes sabiendo que nuestras cámaras los captarán, en una especie de operativo destinado a generar más temor entre nosotros.



En un episodio reciente, los delincuentes se llevaron varias armas de la casa de un vecino.



Si bien la Policía de La Barra se muestra dispuesta a resolver los casos de robos, los mismos no sólo siguen, sino que se multiplican. El creciente número de delitos en La Barra hace que les sea muy difícil trabajar con la crónica escasez de personal que tienen (algo que nunca se ha resuelto hasta ahora).



Por otro lado, las cámaras de la Intendencia colocadas en los principales cruces viales no funcionan (contado por los mismos policías), obligando a los investigadores a utilizar las imágenes y videos disponibles en las cámaras privadas de nuestros vecinos.



A comienzos de Diciembre, abrieron en La Barra una unidad de la Policía de Alta Dedicación Operativa (PADO), lo que evidencia la situación de emergencia en la que nos encontramos.



Aunque la PADO sea muy eficiente, resolver estos delitos y atrapar a a los delincuentes lleva tiempo, y nuestra temporada veraniega se ve seriamente amenazada por la ola de violencia que nos azota.



Si no se actúa rápidamente ante esta emergencia de seguridad, quizás tengamos problemas mucho más graves, como toma de rehenes, violaciones ó un hecho de sangre que sería trágico para todos.



A través de la publicación de esta carta, solicito su colaboración a la Intendencia de Maldonado para que las cámaras se pongan a funcionar inmediatamente, a la Policía de Maldonado para que otorgue los recursos necesarios (en medios de transporte, comunicación y personal) para atender esta emergencia, y a los medios de comunicación en general para que difundan esta preocupante noticia y generar una respuesta rápida de las autoridades. Muchas gracias por su apoyo.