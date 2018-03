Robos en balnearios

@|Se dice que en Punta del Este ha mejorado la seguridad: que hay cámaras y patrullaje. También se aplaude la detención de los mejicanos del robo a la joyería, por ejemplo, que sí fue espectacular, literalmente, como una película. Si no fuera por el susto de los que viven por allí y por lo grave que pudo ser, sería de llorar de risa, ya que la huida de los delincuentes fue de Ripley.



Sin embargo, lo que motiva ésta no se refiere a ese balneario, sino a los balnearios “chicos”. Es realmente angustiante ver la vulnerabilidad en que nos encontramos los residentes y veraneantes de Las Flores, Playa Verde y aledaños (por nombrar sólo algunos cuyas realidades conozco, aunque leo y escucho las mismas noticias sobre balnearios de Rocha y demás).



En Las Flores, por ejemplo, en invierno, fueron víctimas de los ladrones más de veinte casas. Se dirá que las casas estaban vacías, o aún que “se dejan las ventanas abiertas”, y quién sabe qué otros disparates, pero la cruda realidad es que nadie ve nada y nunca se atrapa a nadie. Lo peor es que en verano los delincuentes, cebados por la falta de respuesta policial, ya se animan a más. No solo entran a robar, sino que lo hacen con total desparpajo en casas ocupadas y con gente durmiendo (incluso niños y bebés). También han rapiñado a comerciantes. (Aparentemente sólo les interesa la plata).



Autoridades: les imploro que hagan algo ya. No esperen a que suceda una desgracia mayor. Queremos poder vivir en paz, hacer un asado en el parrillero de atrás sin que nos sorprendan por adelante; que los niños no vivan atemorizados por los cuentos que lamentablemente escuchan; que podamos dormir tranquilos sabiendo que los responsables de la seguridad son eficientes en su trabajo.



Nosotros podremos apoyarnos, formar grupos de vecinos en alerta, no ser descuidados, etc., pero sin ustedes no es suficiente ni posible.

Que Uruguay Natural y Uruguay de Turismo sean verdaderamente eso.