Robos en balnearios

@|Mi tía vive en Montevideo y todos los años nos reunimos en su casa, en el balneario Los Titanes, para pasar Navidad y Año Nuevo en familia, ya que durante el año el trabajo lo dificulta.



Desde que era niño que voy a Los Titanes, era un lugar donde me podía conectar con mis parientes ya fallecidos. Volver a caminar sobre sus pasos. Pero esto parece que no lo podré hacer más sin que me roben.



Tengo 2 trabajos, uno como Ingeniero en una Empresa de Telecomunicaciones y otro como docente en la Universidad.



Debido a que en mi trabajo poseo el cargo de Gerente, me tuve que llevar la notebook para seguir trabajando, lo mismo para ver los mails de los alumnos de la Facultad de Ingeniería, donde me desempeño como docente de la última materia con la que se gradúan de Ingenieros en Electrónica (Proyecto Final- UTN FRBA).



Ahora bien, el día 24 de diciembre de 2019, a las 17 hs, salimos de la casa para ir al supermercado y caminar un poco por la playa.



Esa felicidad duró poco, ya que al volver nos habían robado: una notebook laboral (su información era invaluable para mi, ya que tenía que presentar a uno de los directores un trabajo realizado); un teléfono móvil laboral; una tablet; otra notebook de mi tía; una tablet de jubilados; mis ahorros de todo un año para estar en Uruguay; tarjetas crédito y débito, mía y de mi señora; DNI de mi señora; una joya de pequeño valor monetario y mucho valor sentimental; 2 mochilas; auriculares para videollamadas de notebook; mis llaves; reloj, etc. etc.



Rompieron una reja que es de fundición y entraron. Me comentaron que hay una banda que estudia los movimientos y cuando te vas a la playa, te roban.



El día 23 le robaron al vecino y parece que es normal y moneda común.

Cancelamos las vacaciones, ya que nos dejaron sin nada. Cuchilla Alta el 25. Consulado Argentino día 26, y nos volvimos el viernes 27.



¿Dónde habrá quedado la cultura del trabajo, el respeto y la seguridad de Uruguay?



¿Pareciera normal que los que nos rompemos el lomo trabajando y estudiando debiéramos algún tipo de deuda a los que están en otras condiciones sociales?



Nos comenta la policía que son 2 policías en Cuchilla Alta para cubrir todo Maldonado/Canelones y que no tienen patrulla.

A su vez, quitaron la policía de los balnearios.



Esperemos que el nuevo Presidente ponga orden, y piense en los derechos de las víctimas en lugar de los delincuentes.



¡Tiene que hacer algo con la inseguridad!