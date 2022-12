Robo a turistas argentinos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|En un diario argentino leí de “una nueva modalidad de delito contra los argentinos…”; y una vez que terminé de leer la nota, resultó evidente que esta modalidad de seguir a algún auto argentino que viene del puerto y por la rambla viaja a Punta del Este, tajearle las gomas, para que una vez detenido motochorros estén al acecho para robarle sus pertenencias, no es nueva.



Esta forma de delinquir tiene algo más de 10 a 12 años, o sea durante la nefasta actuación del hoy fallecido Ministro Bonomi del Frente Amplio; quien nunca atendió los reclamos, ni quejas, ni adoptó medidas preventivas como ser enviar algún patrullero más a recorrer la rambla de Montevideo.



Típico del Frente Amplio, la seguridad en segundo plano para priorizar políticas sociales que empobrecieron al laborioso pueblo uruguayo.



Pero bien, la negra noche del Frente Amplio, de los Sendic, etc. ya pasó y sería bueno que el diligente Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que se ufana de haber disminuido en un 40% las rapiñas en Montevideo, también se ocupe de esta modalidad de delito que, reitero, no es nueva y afecta principalmente a turistas argentinos y con ello, la imagen de Uruguay como país turístico seguro.