Robo de leña

Principalmente se da en el interior y en las cercanías a Montevideo.



Cuanto campito hay con algún arbolito que parece abandonado, allí llegan carritos tirados a caballos o simplemente con una chata con rulemanes, y es todo lo que se necesita para el flete.



He visto en la Ruta 1, en los accesos a Cibils, muy cerca de la planta del diario. Allí hay un pequeño monte que hasta el año pasado eran unos 20 árboles, hoy quedan 5 eucaliptos. Sin ningún cuidado utilizan una motosierra para tirar y trozar el árbol; lo hacen a la noche para que no los vean. De esta forma queda pronto para llevar. Este lugar es propiedad privada y lo han saqueado. ¡Un horror!



Otro lugar que es víctima de saqueo es llegando al bosque que hay frente al Comcar, sobre la Ruta 1. Tiran los árboles para leña que supuestamente va a parar a un asentamiento cercano.



En San José, junto al puente de Ruta 1, de nombre Alfredo Zitarrosa, han hecho una masacre, árboles de años al piso y nadie ve nada y cruzan la ruta con carros cargados de leña.



Más adelante hay puentes en la ruta con bosques nativos, árboles tales como: coronilla, acacia, eucaliptos, pinos y allí tampoco se salvan, pero aquí se ven camionetas de buen porte robando leña.



¿Cómo se puede controlar esto? ¿A quién hay que dar cuenta? ¿Cómo se evita?



Si bien la calefacción en el interior en su gran mayoría es a leña, no hay porqué destrozar los bienes públicos. Aquí prima lo individual, tengo frío, robo leña y punto. Si el lugar es de alguien o afecta el paisaje no importa, primero yo.



Hay mucho para mejorar, la Dinama debería facilitar un teléfono para avisar de inmediato. Debería existir cartelería en la ruta para saber a dónde dirigirse.



Por algún lado hay que empezar, sino es tierra de nadie.