¿Un robo legal?

@| Vivo cerca de la cancha de basquet de Goes y estando de compras en un almacén del barrio se me apersonaron 2 cubanos recién llegados al país ofreciéndose para hacer cualquier changa, a lo que accedí.



Pintarían el interior de un local de mi propiedad y mientras tanto vivirían en el lugar. A los pocos días fui a revisar el trabajo y me encontré con que le habían cambiado la cerradura y que mi local era ahora la vivienda de ambos inmigrantes.



Hice la denuncia a la policía, pero me dijeron que no podían intervenir. Recurrí a un abogado quien me informó que debía sacarlos mediante un desalojo precario. Accedí con el costo que eso conlleva. Pero el tiempo iba pasando y luego de cuatro meses mi abogado me planteó una mediación con la abogada de los cubanos. Llegar a un acuerdo con el fin de que me liberaran de una buena vez el local. Resulta que frente a lo sucedido el juez de la causa dictaminó que para desalojarlos debía entregarles a cada uno de ellos un pasaje de regreso a Cuba más $10.000 en la mano. Llegó el día del acuerdo y me presenté con mi abogado (al cual aún le debo una importante suma de dinero por el caso), se presentaron los dos cubanos pero la abogada de ellos, no apareció.



¡Qué ridículo y triste a la vez!



Seguramente nuestro Estado benefactor les habrá apoyado también con alguna ayudita al llegar.



Espero que este caso sea excepcional pero invita a cuidarse.



Un robo con todo el peso (“y ayudita”?) de la ley.