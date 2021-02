Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El día viernes 8 de enero en el programa “Algo que decir” de Canal 12, los conductores Bonino y Fabregat contaban entre los invitados al periodista y escritor Diego Fischer.



La entrevista se centró sobre un libro publicado en el año 2019, que tituló “El robo de la historia. La Trama desconocida de las libras de Mailhos”.



Va realizando la narración de algunas actividades de la organización Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, que incluyen algunas características de la planificación del robo famoso que sorprendió a nuestro país y al mundo, en virtud del botín multimillonario obtenido.



Por haber vivido en esa época, conocía gracias a la amplia difusión de la prensa, casi todo lo que se iba comentando en ese programa.



Al finalizar surgían espontáneos comentarios e insinuaciones relativas a la excelente planificación, valentía y arrojo para cumplir con el objetivo propuesto.



De pronto surge la pregunta que no podía faltar.



¿Fueron capturados los que cometieron ese robo?



No. Fue la respuesta, adornada con una sonrisa. No, nunca fueron capturados, sostuvo el escritor. Luego citó algunos de los principales actores del hecho, que aún están vivos.



En ese momento, el entrevistador Sr. Fabregat recibe un mensaje escrito, lo mira y comenta algo así como: “Esta historia sufre de hemiplejia”.



El gesto de Fischer cambió y mucho. No contestó.



El periodista había pegado en el clavo.



Recuerdo que además de Rosencoff, Manera y varios participantes más, entre ellos el Ing. Almiratti, fueron capturados, procesados y alojados en el penal de Punta Carretas.



También fue preso el Sr. Julio Mailhos, procesado por el Dr. Grille por “defraudación impositiva”.



El mencionado Sr. Juez recibió en su despacho al preso Ing. Almiratti, ordenó que le fueran quitadas las esposas y… después le facilitó la fuga por una puerta del Juzgado.



Estos hechos no fueron comentados. Pero quería deja claro que todos fueron presos y el Sr. Mailhos también en razón de no haber justificado el por qué y cómo tenía oro y libras de oro en su casa.



Seguía esperando el final del relato, porque esta historia tenía que tener un final . “La trama desconocida de las libras de Mailhos”, dice el título del libro.



Y el final lo describe el periodista César Di Candia en una entrevista realizada al hijo mayor del diputado Héctor Gutiérrez Ruiz, y publicada en el semanario Búsqueda varios años después.



Resultó que los brillantes responsables de la operación, se olvidaron de pensar de qué forma se desprendían de tremendo “tesoro” para hacerse de dinero en efectivo que les permitiera adquirir armas, vituallas y viviendas para continuar sus operaciones. Deciden contactarse con el mencionado diputado en razón de que sabían que el diario El Debate estaba pasando por dificultades económicas que seguramente terminarían con su desaparición.



Realizados los contactos se concibe un viaje a Buenos Aires de Gutiérrez el cual, aprovechando la inmunidad de su cargo podía ingresar y volver con el dinero en efectivo fruto del canje practicado con otra organización guerrillera para ser utilizado por unos y otros.



Hechos que por acá se sospechaban pero que nadie imaginaba fueran ciertos.



¡ El dato mata el relato!



Una vez más la libertad de expresión y la valentía de un verdadero periodista aporta los datos que dan certeza a hechos omitidos.



Es la historia reciente que poco a poco nos va sacando de la confusión en que nos inundó la izquierda en su “lucha” y que por suerte hoy ha empezado a cambiar.