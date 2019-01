@|Hay varios comerciales de UTE muy lindos sobre las regularizaciones para quienes se colgaban en las líneas de luz. Por otro lado, hay un mensaje fuerte del Ministerio del Interior y el gobierno contra los que roban energía, informando de procesamientos a reincidentes en Montevideo. Mensajes muy buenos, y parecen que realmente hay un gran cambio de cultura en el ente.



Tengo un terreno que fue ocupado y los vecinos tienen grandes problemas de convivencia con el ocupante. Hay hasta quién quiso vender su casa a bajo precio y mudarse, pero los interesados salieron corriendo al ver el terreno lindero ocupado.

Aquí entra el tema de UTE.

El ocupante se colgó de la columna de luz, y pone música a todo volumen todo el día.



Los vecinos decidieron hacer la denuncia anónima a UTE por robo de energía. Al mes UTE realiza una inspección y procede al corte. El mismo día del corte, aparece un funcionario con una camisa con logo de otra empresa estatal, y deja una escalera en la casa del ocupante. A la madrugada siguiente, regresa con su camisa de funcionario, se sube a la escalera y conecta la línea de alimentación de energía eléctrica al poste.



Se llama a UTE a informar, y dicen que deben hacer una nueva denuncia. Reunión con jefe de UTE del balneario: Informa que ese es el procedimiento, pero que seguramente luego de cortarse el servicio, esta persona se re-conectará, y que nada pasará. Además dijo “le puedo asegurar que en mis 35 años de trabajo en UTE, solamente hubo un solo procesamiento en el balneario por robo de energía”. Se le pregunta por las denuncias penales y “formalizaciones” que salen en los diarios. “Para que haya denuncia penal, debe ir el dueño del predio a la Policía y hacer la denuncia de robo de energía y la policía dará recibo a UTE para poder llegar a una acción penal”.



Seccional de Policía: “No entendemos porqué UTE le pide esto. Si es a UTE a quién le roban la energía, pero le tomamos la denuncia, y le aclaro que no es anónima”.



Escribiendo la denuncia hubo algo que complicó y mucho. No existe el rubro “Robo o hurto de energía” en el sistema del Ministerio del Interior, ni otro rubro parecido. Lo más cercano es “Robo de contador”.

¡Qué raro!, ¿cómo hizo UTE para formalizar en Montevideo?

Luego de intentar por otros 15 minutos o inventar algún rubro, se ingresó la denuncia.



Lo que se puede comprobar es: - La denuncia anónima a UTE solo sirve para intimidar una vez a quién no está asesorado. El asesorado seguramente tendrá aceitado el procedimiento para tener en tiempo récord el servicio en pocas horas. Un cliente normal, no creo que logre tal eficiencia.

- Un instalador de UTE me informó que por colgarse las multas son enormes. Seguramente esto sólo corre para los que hacen conexiones clandestinas siendo propietarios. Para el resto, hay patente de Corso.



Los frecuentes comerciales en horarios centrales sobre regularizaciones de UTE no parecen tener ningún sentido real. Estamos gastando una fortuna en una mentira, seguramente con algún fin electoral, o para confundir a la gente. Cuando hay un mensaje subliminal real que da la realidad, y es ... “el que paga es un gil”.