Robo de cables de UTE

En el curso de 5 días, se han robado los cables de UTE en la calle Buenos Aires (Parada 13) de Punta del Este, por tercera vez.



Lo que llama la atención es que la cuadrilla de la empresa que concurre a reponer los cables robados nunca es acompañada por personal policial. Daría la impresión que hay una absoluta inacción de la policía de Maldonado.



No creo que las fundiciones donde se podrían reducir los cables de cobre robados sean muchas, de manera que para la policía no sería muy dificultosa dicha investigación.



Sin embargo, no se observa personal policial alguno en la zona pese a que hay varias manzanas afectadas y, de acuerdo a lo que comentan los propios operarios de UTE, es un accionar delictivo que se viene repitiendo en varios barrios del Departamento de Maldonado.



Por último, también es llamativo el silencio de todos los medios sobre el particular.



Para todos aquellos que tenemos el placer de visitar asiduamente Punta del Este, nos causa una profunda tristeza el deterioro progresivo y constante de la seguridad.



Mi querido Uruguay ya ha dejado de ser ese paraíso donde uno podía descansar el paz y lentamente va incorporando todos los males de mi país en materia de inseguridad.