Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



(|Respecto al robo del cobre de los cables de UTE, yo me pregunto por qué no van tras los reducidores. O sea, los que compran el material robado. Si no hay compradores se termina el “negocio”. ¿No les parece?