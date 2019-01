Robo de bicicleta

*|¡Realmente estoy consternada!



Días pasados vimos por TV un video en el cual un delincuente se robaba una bicicleta de la rambla de Malvín. Lo corrieron dos marineros de la playa y lo capturaron de inmediato.



Resultado: el delincuente quedó libre por el “principio de oportunidad” que establece el nuevo Código Penal.



Como ciudadano común, que no entiende en derecho, traté de comprender lo que significa ese principio, pero en realidad me resulta muy difícil.



Lo que entiendo es que ese joven cometió un robo, un delito y que debe ser sancionado.



Quizás no ir a la cárcel porque probablemente salga peor, sobre todo si no tiene antecedentes. Pero sí o sí ameritaba aplicarle una sanción.



Por ejemplo limpiar plazas, pintar aceras, levantar residuos, yo que sé la infinidad de cosas que se pueden implementar.



Este joven hizo algo que está mal, pero quedó libre. ¿Cuál es el mensaje?

Saque Ud. sus propias conclusiones...



Por otro lado, ¿y los marineros que salieron atrás de él qué pensarán? Se arriesgaron al intentar atraparlo al cruzar la rambla, pero no sirvió de nada.



La verdad es que no entiendo. Soy una persona grande y noto que los conceptos y valores en nuestra sociedad están patas para arriba.



¡Esto no da para más!