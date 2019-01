@|Quiero hablar acerca del robo de autos a turistas, en el centro de Montevideo. Esto demuestra la falta de vigilancia que hay. Se ve algún patrullero por 18 de Julio, Colonia o San José; sólo en el centro.



He visto vehículos de turistas argentinos y brasileños que “duermen” en la calle y amanecen con vidrios rotos. Muchos no hacen la denuncia. Si bien hay cámaras por todos lados, al no hacer la denuncia, la Policía ni se entera.



¡Es lamentable! Seguramente la imagen que se llevan no sea la mejor.



La delincuencia es un mal endémico ya instaurado en nuestra sociedad y aumenta o disminuye según el gobierno de turno que tengamos.



Este es un pequeño país y el turismo es bienvenido siempre, y lo importante es ganar clientes, no perderlos. Seguramente estas personas o familias que fueron robadas no regresen.



Esto podría evitarse con una mayor presencia policial, la utilización de las cámaras y el apoyo de los hoteles donde los pasajeros afectados se alojan. Probablemente no recuperen las pertenencias robadas y los seguros deberán hacerse cargo de los daños.



Habrá que esperar, quizás un cambio de gobierno daría mejor resultado ya que están más que preocupados por la inseguridad. Esperemos que así sea.