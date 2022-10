Robo en el Antel Arena

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| El día sábado 8 del corriente, fui al concierto que André Rieu ofreció en el AntelArena.



Compré la entrada con anticipación y además estacionamiento “vigilado”. Luego de sortear un atasco de tránsito pude entrar al estacionamiento. Dos guardias a la entrada me indican que estacione en algún lugar libre sobre la izquierda. Allí dejé mi camioneta; vi el enrejado y a dos guardias vigilando el lugar.



Todo transcurrió en forma normal hasta que retorné para retirar mi camioneta. Ya no había guardias y al llegar me percato que me habían cortado la lona trasera robándome lo que allí tenía.



Cursé mail a Contacto Antel Arena y además completé la hoja de Control de Calidad. Obviamente allí están mis datos y la forma de contactarme, pero hasta ahora nadie se ha comunicado conmigo.