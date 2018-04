Roballo, la Iglesia y la carta de Martínez

@|Me llama mucho la atención las críticas que el Prosecretario de la Presidencia, Andrés Roballo, le hizo a la Iglesia y el silencio que guardó cuando la carta que el Intendente Martínez le enviara al Presidente Vázquez para sensibilizarlo por el aumento de personas habitando en las calles de Montevideo.



Roballo acusa a la Iglesia de participar en una acción política coordinada, pero no aclara ni dice cuál es la intención y la acción política del Intendente Martínez al enviar la carta.



El ciudadano cristiano Roballo apoyado por su partido, hizo una severa crítica al documento elaborado por la Conferencia Episcopal del Uruguay, en el que los prelados advirtieron de una profundización de la fragmentación social en el país y criticaron la falta de resultados educativos de las políticas del gobierno del Frente Amplio.



Dice Roballo como cristiano: “El mensaje de nuestros pastores en el informativo central de los medios de comunicación, es incomprensible”.

Roballo habla de “nuestros pastores”, pero Roballo, como frenteamplista, no menciona nada de “las ovejas” que guardaron sumiso y cómplice silencio cuando Martínez envió la carta a Vázquez.



Realmente es cómica la carta de Roballo y es indigno y obsecuente el silencio que guardó él y su partido acerca de la carta del Intendente Martínez intentando despertar la sensibilidad del Presidente Vázquez ante la multitud en situación de calle.



Llama la atención como el gobierno, directa o indirectamente salta cuando se le menciona y no se le hacen mimos.



Es un gobierno muy “mimoso” que no acepta sopapos; primero fue el colono, después el padre con el hijo en situación de calle, ahora es la Iglesia... veremos quién es el próximo.